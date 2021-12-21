الإسماعيلية تفتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عن بدء استقبال أوراق الترشيح لمسابقة الام المثالية، التي تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شروط المسابقة

وبحسب بيان رسمي صادر عن محافظة الإسماعيلية يشترط أن تكون المرشحة ضمن فئات الأم المثالية، أو الأسرة البديلة، أو الأم من ذوي الهمم، أو أم لأحد من ذوي الهمم متميز في إحدى الرياضات أو المجالات الفنية أو العلمية، أو أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، أو أم حاصلة على مشروع التمكين الاقتصادي.

المستندات المطلوبة

وأضاف البيان أن المستندات المطلوبة عبارة عن إقرار قانوني من المرشحة أنها لاتمت بأي صلة قرابة لأي من العاملين في التضامن الاجتماعي حالياً أو سابقاً، وبحث اجتماعي قصصي يظهر كافة تفاصيل الأم، وقيد عائلي للأسرة للتأكد من صحة بيانات الأسرة وعدد الأبناء، وجميع المستندات الخاصة الدالة على صحة الهوية من بطاقة الرقم القومي إلى شهادة الميلاد وصورة من شهادة المؤهل وصور شخصية لها.

الشروط الواجب توافرها

واشترطت المسابقة، بحسب البيان، ألا يكون للمرشحة أي أقارب في التضامن الاجتماعي، وألا يقل السن عن 50 سنة، وللأمهات الطبيعية أو ذوي الهمم أو من اصحاب مشاريع التمكين الاقتصادي.

كما اشترطت أيضاً ألا يقل السن عن 45 سنة للأسر البديلة، وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاث،ة فضلاً عن شروط تعزيز القيم الإيجابية لديهم، ونشر الرحمة والمودة والالتزام وحسن الخلق، والتزام الأسرة بمنظومة القيم والهوية الوطنية.