رئيس «مياه القناة»: الانتهاء من غسيل وتطهير خزانات ومحطات بورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الانتهاء تماما من عملية غسيل وتطهير الخزانات الأرضية بمحطات مياه محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع مديرية الصحة وقطاع المعامل، إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف، من أجل صحة كل مواطن، بإقليم محافظات القناة الثلاثة.

غسيل خزانات المحطات منها الكاب بسعة تصميمية 26 ألف متر مكعب

وأضاف «عصمت» في بيان له اليوم، أنه تابع عملية غسيل خزانات المحطات منها محطة الكاب الجديدة بسعة تصميمية 26 ألف متر مكعب، كما تم غسيل مروقات ومرشحات وخزانات طرد محطة الكاب الكومباكت بسعة تصميمية 8400، التي تغذي منطقة الكاب، وأم خلف، والرضوان، والعاشر.

وأكد الانتهاء من غسيل وتطهير مروقات وفلاتر محطة الصدق بطاقة تصميمية 7200 متر مكعب يوم لخدمة مناطق حى الجنوب، ومنطقة الخمس كباري، ومنطقة الكيلو 17، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد لطلمبات الغسيل والحاويات بالمحطة، وتم الانتهاء من غسيل وتطهير مروقات محطة مياه الإصلاح بطاقة تصميمية 4800 متر مكعب، وذلك بإشراف مباشر من المهندس محمد المالكي رئيس محطات بورسعيد.

صيانة خطوط السحب والطرد، وتطهير كميات هائلة من الرواسب

وأوضح عبد الحميد عصمت، أنه الأعمال شملت صيانة خطوط السحب والطرد، وتطهير كميات هائلة من الرواسب، كما تم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وتم عمل صيانة بأحواض التهوية، وصيانة وتطهير لحوض الترسيب، وصيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحى، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة، وطلمبات التجفيف.

وأوضح أن الغسيل الدوري للشبكات أثناء عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، وأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائى، بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة «الكيميائية والميكروبيولوجية» يوميا، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة، في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة.

ولفت اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.