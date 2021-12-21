الصرف الصحي بالإسكندرية ترفع درجات الاستعداد وتنشر السيارات تحسبا للأمطار

أكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الطقس في الوقت الجاري يشهد وجود سحب منخفضة تؤثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما المتوقع خلال الساعات القادمة أن تتقدم السحب الموجودة على البحر المتوسط يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

وأوضحت شركة الصرف الصحي، في بيان لها منذ قليل، أن أمطار غزيرة تهبط علي جميع مناطق محافظة الإسكندرية منذ فجر اليوم الثلاثاء وتفاوتت شدة الأمطار منذ الساعة 3 فجرا وحتى الساعة 9 والنصف صباحا حيث تفاوتت شدة الأمطار من متوسطة إلى غزيرة بشكل متقطع على أحياء المحافظة، مع استمرار الأمطار بشكل متقطع من متوسطة إلى غزيرة في المنتزه أول وثان الآن.

تجمعات مياه في الإسكندرية

وأوضحت الشركة، أنه قد ظهرت بعض تجمعات المياه بعد الساعة السابعة صباحا في مناطق بشارع مصطفي كامل وأبيس الثانية وطريق المحور وطريق القباري ووادي دجلة وأمام المطافي بمحطة مصر وأمام انطونيادس وشارع منشا والطريق الصحراوي بجوار شركة حسن علام، وجاري رفع تجمعات المياه في المتبقي من تلك المناطق.

تغيرات الطقس في الإسكندرية

وتبع تغيرات الطقس في الإسكندرية، رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع، فيما تم التأكيد على متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، واستمرار أعمال رفع كفاءة المعدات والسيارات.

غرفة طوارئ لمواجهة الطقس السيء في الإسكندرية

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، بالإضافة إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، بجانب التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.