«المركزي لمتبقيات المبيدات» يستقبل طلاب السنة النهائية لزراعة أسيوط

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية 35 طالبا من طلاب كلية الزراعة بجامعة أسيوط، لزيارة أقسام متبقيات المبيدات، السموم الفطرية ومضافات الأغذية، والعناصر الثقيلة، الملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات)، الميكروبيولوجي بالمعمل.

زيارة الطلاب للمعمل تؤهلهم لسوق العمل

ويأتي ذلك استمراراً لدور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في تأهيل طلاب الجامعات الحكومية لسوق العمل من خلال إطلاعهم على طرق تحليل الملوثات في الغذاء باستخدام أحدث التقنيات في العالم.

وقامت الدكتورة هند عبداللاه، في ختام الزيارة بمناقشة الطلاب حول مدى استفادتهم من زيارة المعمل وأثر ذلك على تخطيطهم مستقبلا لسوق العمل، ويأتي ذلك في إطار تعاون المعمل مع جميع الجهات العلمية والبحثية في مصر لتبادل الخبرات والتدريب.