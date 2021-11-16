تطعيم طلاب جامعة المنيا تحت سن 18 عاما بلقاح فايزر في كلية الزراعة

وفرت جامعة المنيا خدمة التسجيل وتلقي لقاح فايزر لتطعيم طلابها تحت سن الثامنة عشرة ضد فيروس كورونا، لتصل الجامعة بذلك إلى تحقيق البيئة الآمنة لجميع منتسبيها بعد تطعيم كافة فئاتها، استمرارًا لفعاليات مبادرة «احمي نفسك.. احمي وطنك»، التي نظمتها الجامعة بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتلقي لقاح فيروس كورونا لجميع منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين.

تخصيص قاعات النشاط الطلابي بكلية الزراعة للتطعيم

وأشار الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، إلى أنه تم تخصيص إحدى قاعات النشاط الطلابي بكلية الزراعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بها، لإجراء عمليتي التسجيل والتطعيم بلقاح فايزر للطلاب تحت سن 18 عاما، وتقوم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة بتنظيم عملية تلقي التطعيم للطلاب، علمًا بأنه سيتم تلقي الجرعة الثانية بعد مرور 21 يومًا من تلقي الطلاب للجرعة الأولى.

منع غير الحاصلين على اللقاح من دخول الحرم الجامعي

وتواصل إدارة الجامعة بدءًا من أمس، تطبيق وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي بشأن منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من الدخول للحرم الجامعي، إلا بعد تقديم ما يُثبت تلقيهم اللقاح.

وأجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة إجراءات التأكد من حصول المواطنين على لقاح كورونا، قبيل الدخول لمقار عملهم، شملت تفقد عدد من الإدارات بالديوان العام ومجمع المصالح وكذلك مكتب البريد الملحق بمجمع المصالح، وإدارة المنيا التعليمية، حيث شدد على عدم السماح لأي شخص لا يحمل كارت التطعيم الخاص به بالدخول لمقر عمله، مشددا على أهمية الالتزام بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، حرصا على سلامة المواطنين.