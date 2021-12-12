«المركزي لمتبقيات المبيدات» يشارك بمعرض «فوود آفريكا»: نسعى لتحسين الخدمات

أعلنت هند عبداللاه عن مشاركة المعمل في معرض فوود أفريكا والمقام بأرض المعارض في التجمع خلال الفترة من ١٢-١٤ ديسمبر بصالة ٣ جناح C60.

وأشارت عبداللاه إلى دور غرفة الصناعات الغذائية ودور المجلس التصديري للصناعات الغذائية في التعاون مع المعمل لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية وسعيه الدائم لتحسين خدماته التحليلية والتدريبية وتقديمها باعلى جودة ممكنة. هذا وقد ساهمت الغرفة بحجز جناح للمعمل نظرا لدوره وأهميته لخدمة هذا القطاع العام.

يأتي ذلك في إطار دور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية لخدمة العملاء وتقديم كافة خدماته إلى العاملين في مجال القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية وفي اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بالاهتمام بمنظومة التصدير