محافظ بني سويف يتابع حادث انقلاب سيارة أسطوانات بوتاجاز في ببا

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيس مركز ومدينة ببا بمتابعة الإجراءات المنفذة حيال انقلاب سيارة نقل محملة بأسطونات غاز «أنابيب بوتاجاز» بمصرف المحيط بعد طريق المشارقة أثناء خط سيرها قادمة من أحد مصانع التعبئة متجهة إلى مركز سمسطا لتوزيع حمولتها وتسليمها للمستودعات.

رئيس «ببا»: الحادث لم تنتج عنه إصابات

واتجه رئيس المدينة مدحت صلاح، إلى موقع انقلاب السيارة تنفيذا لتوجيهات المحافظ، في حضور مسؤولي الأجهزة والجهات المعنية من الحماية المدينة والإسعاف والمرور والأمن، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة في محيط موقع انقلاب السيارة، وجارٍ رفع السيارة من المصرف ونقل الأنابيب لسيارة أخرى، مشيرا إلى أن الحادث لم تنتج عنه إصابات.

انقلاب سيارة «بوتاجاز» في مصرف ببني سويف

كانت غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة تلقت إخطارًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بانقلاب سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز بمصرف المحيط بعد طريق المشارقة، كانت قادمة من أحد مصانع التعبئة في طريقها إلى مركز سمسطا.