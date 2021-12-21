«الأرصاد»: نشهد اليوم أقصر نهار على مدار السنة.. 10 ساعات فقط

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «الانقلاب الشتوي» الذي يحدث اليوم، مصطلح لا يعني انقلابا في طبيعة الطقس، لكنه معروف بأنه بداية فصل الشتاء، بمعنى تعامد الشمس على مدار الجدي، ويشهد أطول ساعات ليل، وأقصر نهار على مدار السنة، وتصل ساعات الليل إلى 14 ساعة، والنهار 10 ساعات فقط.

89 يومًا من الشتاء

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه جاسمين طه، اليوم الثلاثاء، أن فصل الشتاء مستمر حوالي 3 شهور تقريبًا، وبالتحديد 89 يومًا، وبعدها يبدأ فصل الربيع، وهذا الفصل معروف بانخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل والنهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، وهذا لا يمنع أن فصل الشتاء يشهد تقلبات جوية، ودائمًا ما يعرف هذا الفصل بوجود منخفضات جوية على البحر المتوسط، يصاحبها أمطار على معظم محافظات الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية

وأشارت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة عما شهدته بالأمس، وسوف تصل إلى المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، وتتراوح بين 18 درجة مئوية و19 درجة مئوية، ولكنها لن تصل إلى ارتفاع كبير، حيث تصل فقط إلى المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت.

وكشفت أن مصر منذ خمسة أعوام تشهد شتاءً دافئًا، ودرجات الحرارة في شهر ديسمبر تكون مرتفعة عن المعدل الطبيعي بدرجة أو درجتين، ولكن ما يزيد في فصل الشتاء هو معدلات سقوط الأمطار، خاصة على مناطق السواحل الشمالية، مشددة على أن شتاء 2021 سيكون مشابها تمامًا لشتاء العام الماضي.