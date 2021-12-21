4 نصائح من الأرصاد للمواطنين في أول أيام الشتاء: احذروا أعمدة الإنارة

قدمت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين في أول أيام فصل الشتاء، الذي يبدأ اليوم 21 ديسمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر.

ارتداء الملابس الشتوية

ونصحت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميان منة فاروق وهمام مجاهد، اليوم الثلاثاء، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم، حيث يكون الطقس باردا مع بداية ساعات الليل، ويكون شديد البرودة مع الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

القيادة بهدوء تام

كما نصحت السائقين خلال سقوط الأمطار بالقيادة بهدوء تام على الطرق، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، مشيرة إلى أنه على المواطنين متابعة النشرات الجوية قبل الخروج من المنزل والتعرف على حالة الطقس.

متابعة النشرات الجوية

ولفتت إلى أن الشبورة المائية تظهر اليوم في الصباح الباكر، وهو ما يتطلب من سائقي المركبات والمسافرين على الطرق اتباع جميع تعليمات المرور والقيادة بهدوء تام على الطرق.

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