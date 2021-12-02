البوستر الرسمي لـ فيلم «الكاهن» لـ إياد نصار وفتحي عبد الوهاب ودرة

طرح المخرج عثمان أبو لبن مخرج فيلم «الكاهن»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البوستر الرسمي للعمل، الذي تصدره جميع الفنانين المشاركين في بطولته، ويتوسطهم شبح، مع الإعلان عن عرضه في السينمات يوم 29 ديسمبر الجاري، معلقا عليه: «هل في مجلس سري في العالم، بيتحكم فينا.. فيلم الكاهن من إنتاج سعودي مصري، يجميع دور العرض يوم 29 ديسمبر».

طرح البوستر الرسمي لفيلم «الكاهن»

وكان المخرج عثمان أبو لبن، طرح البوستر الأول لفيلم«الكاهن» منذ فترة على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتصدره سيدة في هيئة شبخ معلقا عليه: «الحرب مابيكسبهاش الجيوش علي الأرض».

فيلم «الكاهن»، بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، فاطمة كمال، وعدد أخر من النجوم والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، ومن تأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم «الكاهن»، شخصية صحفية تدعى فيروز، تتزوج من إياد نصار، الذي يجسد دور شخص يعاني من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم.

أبرز أعمال المخرج عثمان أبو لبن

يذكر أن المخرج عثمان أبو لبن، مخرج فلسطيني مصري، ولد في القاهرة، وبدأ مسيرته عن طريق تقديم عدد كبير من الفيديو كلبيات لبعض النجوم من أبرزهم مصطفي قمر، وبعد جذب الأنظار إلية بدأ في الأخرج السينمائي لمجموعة من الأفلام منها فيلم «قصة حب»، فيلم «المركب»، فيلم «تؤام روحي» بطولة حسن الرداد، أمنية خليل، عائشة بن أحمد، بيومي فؤاد، الراحلة رجاء الجداوي، حنان سليمان.

كما نشر الفنان فتحي عبد الوهاب، البوستر ايضا، معلقا: «هل في مجلس سري في العالم بيتجكم فينا»، معلنا طرح الفيلم في السينمات المصرية في الـ 29 من ديسمبر الحالي.