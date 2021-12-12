«يا ناس الموضوع حساس» تجمع حسين ومصطفى فهمي للمرة الأولى على المسرح

يعيش الفنان مصطفى فهمي حالة من النشاط الفني تزامنًا مع الأزمة الحالية التي يمر بها مع زوجته السابقة الإعلامية فاتن موسى، التي وصلت إلى الاتهامات المتبادلة وساحات القضاء، حيث يتعاون مع شقيقه الفنان حسين فهمي في تجربة مسرحية جديدة بعنوان «يا ناس الموضوع حساس» وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ الفنان مصصطفى فهمي خلال الفترة المقبلة العمل على البروفات الخاصة بالعرض، الذي من المقرر أن يكون جاهز للعرض في يناير المقبل، وتعتبر تلك المرة الأولى التي يجتمع فيها الشقيقين في عمل فني منذ مسلسل «الحفار» إنتاج عام 1996، كما يعتبر العرض المسرحي هو المشاركة الأولى لـ «فهمي» على المسرح.

مصطفى فهمي يكشف سبب قلة التعاون بينه وبين شقيقه في الأعمال الفنية

وعن سبب قلة التعاون بين مصطفى وحسين فهمي، وفقًا لما أوضحه الأول خلال لقاءه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، «الفكرة أن معظم الأدوار اللي كانت بتتعرض علينا أخ شرير وأخ طيب، لحد ما اتعرض علينا مسلسل الحفار وكانت الشخصيتين مختلفتين تماما، وقدمت شخصية ظابط مخابرت وكانت الأحداث عن عملية استخباراتية حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية».

أعمال مسرحية جديدة في موسم الرياض خلال العام الجديد

ويشهد العام الجديد مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية الجديدة التي تم صنعها خصيصا للمشاركة في فعاليات موسم الرياض، من بينهم مسرحية بعنوان «صافي وناني» تشهد عودة الفنانة يسرا مرة أخرى إلى المسرح بعد غياب طويل قارب الـ20 عاما، بالإضافة إلى «عائلة كازانوفا» التي يقف فيها عمرو يوسف للمرة الأولى على خشبة المسرح بالتعاون مع مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم حسن الرداد، دينا الشربيني وهالة فاخر.