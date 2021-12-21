صالح: الصعيد «أرض خصبة» لتنفيذ مشروعات واعدة توفر حياة كريمة للمواطنين

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام شديد بمحافظات الصعيد والعمل على توفير حياة كريمة لمواطني هذه المحافظات منذ توليه رئاسة الجمهورية، كون الصعيد لم ينل القدر الكافي من اهتمام الدولة خلال العقود الماضية، موضحًا أن الرئيس السيسي أعلن خلال مؤتمر الشباب في عام 2017 عن تشكيل هيئة تنمية الصعيد المنوط بها التنسيق مع جميع أجهزة الدولة لتنفيذ مشروعات تنمية الصعيد.

صعيد مصر يشكل أكثر من 50% من مساحة مصر

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن صعيد مصر يشكل أكثر من 50% من مساحة مصر و35% من سكان مصر، ويملك مقومات للتنمية في جميع المجالات، كما أن رؤية هيئة تنمية الصعيد تكمن في تنفيذ مشروعات تنموية شاملة مستدامة للصعيد في ظل رؤية مصر 2030 تحقق أهداف أساسية تتمثل في تشغيل أكبر نسبة من أبناء الصعيد بمشروعات تنموية تعود عليهم بالحياة الكريمة.

صعيد مصر يملك مقومات للتنمية في جميع المجالات

وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن الصعيد بها أرض خصبة لتنفيذ مشروعات واعدة توفر حياة كريمة لجميع مواطني الصعيد، لذلك سيتم العمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالشراكة بين المستثمرين والقطاع الخاص وجميع أجهزة الدولة، ومنها مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، والمحاور والطرق شرق وغرب النيل والمدن الجديدة التي تنقل الصعيد نقلة حضارية متقدمة تدعم الاقتصاد المصري.