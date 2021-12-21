مذكرة تفاهم بين «تنمية المشروعات ومصر الخير» لتأهيل شباب الصعيد

وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسة «مصر الخير»، مذكرة تفاهم لتأسيس حاضنات أعمال جديدة، وإطلاق برامج لتطوير ورفع قدرات ومهارات الشباب ورواد الأعمال وتهيئة البيئة اللازمة لتشجيعهم على إقامة المشروعات الابتكارية، بما يعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في مصر، خاصة في محافظات الصعيد.

نشر فكر وثقافة العمل الحر بين المواطنين

وأكد المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لنشر فكر وثقافة العمل الحر بين المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد، لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم ليتمكنوا من إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة في المحافظات واستغلالها بالشكل المناسب لتوفير منتجات مصرية جيدة الصنع تلبي احتياجات مجتمعاتهم المحلية.

وأضاف «شاش»، أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون حاليا مع 23 جامعة حكومية وخاصة، فضلاً عن أكاديمية البحث العلمي وعدد من الوزارات كالتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم الفني والشباب والرياضة والقوى العاملة وغيرها من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج تدريبية مجانية يستفيد منها الآلاف من المواطنين، خاصة الشباب والفتيات بمختلف المحافظات، حيث استفاد من الدورات ما يزيد على 7 آلاف شاب وفتاة منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر.

أول تعاون لنشر العمل الحر

من جانبه، أكد الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير يعتبر أول تعاون من نوعه بين الجهاز ومؤسسات المجتمع المدني لنشر فكر العمل الحر.

وأشار إلى أنّه بالتعاون مع المؤسسة يُمكن التوسع جغرافيا لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني لتطوير مهارات المواطنين والاستفادة من طاقات الشباب ودعم المرأة في التجمعات الإنتاجية، بمختلف المحافظات خاصة في الصعيد.

وأضاف «عباس»، أنه سيتم تنفيذ برامج تدريبية متكاملة يتم خلالها تعريف المشاركين بأسس إقامة المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل بما يضمن نجاح مشروعاتهم واستمراريتها بالإضافة إلى تنمية قدرات ومهارات الكوادر البشرية التي تقدم تلك الدورات التدريبية، وتنفيذ برامج لربط وتكامل المشروعات القائمة على الابتكار والإبداع بسلاسل الإمداد، فضلاً عن برامج لتنمية مهارات أصحاب المشروعات لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم محليا وعالميا.

الاستثمار في البشر ودعم التنافسية

من جانبه، قال محمد عبد الرحمن – نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، إنّ هذا التعاون يأتي تعبيرا عن اتساق رؤية مؤسسة مصر الخير وجهاز تنمية المشروعات بشأن محور الاستثمار في البشر ودعم تنافسية الاقتصاد المصري اعتمادًا على توفير بيئة مناسبة لتقديم أوجه الدعم للمشروعات خاصة الخدمات المالية وغير المالية، لتطويرها ودفعها للنمو والاستمرارية، مشيرًا إلى أن التعاون يعد فرصة لجميع الأطراف تمكنهم من الاكتشاف المبكر للأفكار الإبداعية في مختلف محافظات مصر.

من جانبه، أوضح الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير أنّ مذكرة التفاهم تدعم بناء حاضنات الأعمال في محافظات مصر ووضع أساس يضمن استدامة خدماتها للمشروعات المختلفة، لافتًا إلى أن مؤسسة مصر الخير تعمل على تدريب وتأهيل الكوادر بالجمعيات الأهلية الشريكة معها وتقديم الدعم لها بصفة مستمرة لتنفيذ برامجها بشكل مرن وسريع بما ينعكس على دورها في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الابتكارية.