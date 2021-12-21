خدمات تدخل قرى «الصعيد»: وداعاً لاستخدام «الترانشات».. وأهلاً بـ«مياه الشرب النظيفة»

عادت محافظات الصعيد إلى بؤرة اهتمام الدولة والقيادة السياسية، بعد عقود طويلة من التهميش والإهمال لصعيد مصر، فتم إطلاق وتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدعم واهتمام القيادة السياسية من خلال التأكيد على المتابعة المستمرة وإنجاز المشروعات فى مواعيدها والتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها «التنمية المحلية والتخطيط والمالية والتجارة والصناعة والمحافظات المعنية ببرنامج التنمية وهى سوهاج وقنا، وفى أقل من 3 سنوات، وبفضل توجيهات القيادة السياسية جاءت إشادة البنك الدولى بالتجربة الرائدة وتصنيفها من الأمم المتحدة بأنها واحدة من أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد تقرير عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنه فى عام 2014 بدأت الدولة تفكر فى تمويل البنك الدولى بالتعاون مع الحكومة لدعم المناطق الأكثر احتياجاً، وفى يناير 2016 قامت الحكومة بإعداد برنامج لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً وإعداد اتفاقية القرض، وفى أكتوبر 2016 تم توقيع اتفاقية البرنامج بين الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى مع البنك الدولى، وفى 2017 تم اعتماد وثيقة البرنامج من القيادة السياسية والبرلمان، وفى الفترة من 2018 حتى 2021 حظى برنامج تنمية الصعيد بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى واستمرار التوجيهات بتفعيل وتعميم أدوات البرنامج ومده جغرافياً ليستفيد منه أكبر عدد من المحافظات.

تقرير حكومى: تنفيذ 4119 مشروعاً فى قنا وسوهاج باستثمارات 15.2 مليار جنيه

وأوضح التقرير أن تركيز برنامج التنمية المحلية للصعيد انصب على مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات وتنمية الموارد المحلية لتحسين جودة حياة المواطنين وتغيير حياتهم إلى الأفضل، والعمل على تطوير وترفيق المناطق الصناعية وتحديث الإدارة وتنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، مثل صناعة الأثاث والفركة والتلى فى قنا وسوهاج، وشملت مشروعات برنامج تنمية الصعيد فى المحافظتين إقامة 4119 مشروعاً بتكلفة 15.2 مليار جنيه، منها 2372 مشروعاً فى سوهاج بتكلفة 8.4 مليار جنيه.

وأضاف أن المشروعات فى سوهاج خلال الفترة من 2016 حتى 2021 تم الانتهاء من بعضها والباقى قيد التنفيذ، ففى طما تمت إقامة 180 مشروعاً بتكلفة 181.85 مليون جنيه، وفى طهطا 240 مشروعاً بـ216.70 مليون جنيه، وفى جهينة 151 مشروعاً بتكلفة 181.9 مليون جنيه، وفى المراغة 158 مشروعاً بـ898.92 مليون جنيه، وفى مدينة سوهاج 674 مشروعاً بتكلفة 1.902 مليون جنيه، وفى المنشاة 195 مشروعاً بـ158.52 مليون جنيه، وفى جرجا 120 مشروعاً بتكلفة 485.1 مليون جنيه، وفى البلينا 232 مشروعاً بتكلفة 241.41 مليون جنيه، وفى ساقلتة 128 مشروعاً بـ107.4 مليون جنيه، وأخميم 145 مشروعاً بـ825.4 مليون جنيه، وفى دار السلام 146 مشروعاً بـ158.5 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن محافظة قنا يوجد بها 1747 مشروعاً بتكلفة 6.8 مليار جنيه توزّعت المشروعات على المراكز حسب احتياجاتها، ففى أبوتشت يتم تنفيذ 151 مشروعاً بـ654.82 مليون جنيه، وفى فرشوط 185 مشروعاً بـ169.48 مليون جنيه، ونجع حمادى 198 مشروعاً بـ891.68 مليون جنيه، وفى دشنا 164 مشروعاً بـ200.59 مليون جنيه، وفى مدينة قنا بتوابعها 548 مشروعاً بتكلفة 2.054 مليون جنيه، وفى قفط 190 مشروعاً بـ888.99 مليون جنيه، وفى قوص 191 مشروعاً بـ260.51 مليون جنيه، ونقادة 96 مشروعاً بـ287.74 مليون جنيه، والوقف 67 مشروعاً بـ70.85 مليون جنيه.

مراكز تكنولوجية لخدمة الأهالى

ونوه بأن توزيع المخصّصات الاستثمارية لمشروعات تنمية الصعيد فى قنا وسوهاج تضمن العمل على تنفيذ 964 مشروعاً فى مجال النقل والطرق، منها 432 مشروعاً فى قنا و532 مشروعاً بسوهاج، ومشروعات الإدارة المحلية والدعم الفنى 716 مشروعاً، منها 386 فى سوهاج و330 بقنا، ومشروعات الكهرباء 375 مشروعاً، منها 248 بسوهاج و127 فى قنا، ومشروعات المياه والصرف الصحى 115 مشروعاً، منها 94 بسوهاج و21 فى قنا، ومشروعات الحماية المدنية 139 مشروعاً، منها 92 بسوهاج و47 فى قنا، ومشروعات المناطق الصناعية 16 مشروعاً، منها 3 فى سوهاج و6 فى قنا لدعم الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل، ومشروعات التنمية الريفية والحضرية 187 مشروعاً، منها 148 فى سوهاج و39 بقنا، والمراكز التكنولوجية 16 مشروعاً، منها 9 بسوهاج و7 فى قنا، ومشروعات التنمية المحلية والمجتمعية 180 مشروعاً، منها 129 لسوهاج و51 فى قنا، ومشروعات التنمية الاقتصادية والمحلية 71 مشروعاً، منها 52 بسوهاج و19 فى قنا، ومشروعات الدعم وتحسين البيئة 498 مشروعاً، منها 304 فى سوهاج و194 فى قنا، ومشروعات التنمية البينية والمكانية 319 مشروعاً، منها 190 فى سوهاج و129 فى قنا.

مليون مواطن فى قنا وسوهاج استفادوا من مشروعات المياه2.8

وأوضح التقرير أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى استفاد منها 2.8 مليون مواطن فى قنا وسوهاج بتكلفة 2.9 مليون جنيه، ففى الصرف الصحى فى قنا تم إنفاق 1700 مليون جنيه وإقامة 3 محطات معالجة، وبلغت كمية المياه المعالجة 63.500.00 متر مكعب يومياً، وتنفيذ 9 آلاف توصيلة منزلية استفاد منها 552 ألف مواطن، أما مشروعات مياه الشرب فى قنا فتكلفت 181 مليون جنيه، وتم تنفيذ 29 ألف وصلة منزلية، وبلغ طول الخطوط 155200، وعدد المستفيدين 948 ألف مواطن.