هالة السعيد: نبتعد عن الجامعات التقليدية وننشئ كليات تناسب العصر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تسعى إلى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية بتكلفة تصل لـ3 مليارات جنيه، بمتوسط 500 مليون جنيه للجامعة الواحدة، مشددة على أن الحكومة تبتعد عن الجامعات التقليدية، وتلجأ لإنشاء تكنولوجية تناسب العصر، وخطة العام المالي الحالي، هو التوسع في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية، لأن التوجه العالمي حاليًا والوظائف المستقبلية في هذا المجال.

استيعاب الزيادة السكانية

وأضافت «السعيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي»، المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، اليوم الجمعة، أن مصر تزيد 2.5 مليون مولود سنويًا، ويجب أن تكون مصر مهيئة لاستيعاب هذه الأعداد وتدريبهم وفق مهارات جديدة، وهناك تطوير كبير لمنظومة التعليم الفني كلها، سواء على مستوى المدارس أو الجامعات، وكل هذا استثمارات حكومية ليكون هناك رؤية واحدة متكاملة وفقًا للميزات النسبية الموجودة في كل محافظة.

«حياة كريمة» أكبر مشروع تنموي في العالم

وعن ملف التضخم، قالت الوزيرة إنهم يتعاملون مع هذا الملف بحرفية شديدة ويراقبون الأسعار بشكل مستمر، وهناك استقرار في مستوى الأسعار وانخفاض طفيف في التضخم في مصر، خاصة أن جزء من التضخم في مصر «مستورد»، والدولة تحاول توفير السلع لكي لا يرتفع التضخم، وهناك حالة تنموية كبيرة بسبب مشروع حياة كريمة الذي يعتبر أكبر مشروع تنموي في العالم.

في سياق منفصل، أجرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم جولة تفقدية لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الوزارة تمهيدًا لانتقال العاملين خلال الفترة المقبلة، حيث استمعت إلى شرح حول الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بمقر الوزارة، من الدكتور طارق عبدالخالق مستشار الوزيرة للموارد البشرية، واطلعت على كامل تفاصيل انتقال الموظفين على موجات متتابعة وفقًا للتخصصات وخطة الانتقال المعدة من قِبل الوزارة.