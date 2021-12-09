هالة السعيد: العنصر البشري ركيزة أساسية في خطط وبرامج التنمية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العنصر البشري، يعتبر الركيزة الأساسية التي يقوم على أساسها خطط وبرامج التنمية، باعتباره عنصر من أهم العناصر التي نعتمد عليها في النهوض بالجهاز الإداري للدولة.

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في حفل تخريج دفعات برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بجامعة أسلسكا مصر اليوم،، أنه هناك اهتمام كبير بتطوير مهارات العاملين بالجهاز الاداري بالدولة، من أجل الاستفادة منهم في العديد من المجالات الهامة، ويجري ذلك من خلال التدريب والدورات والمنح، التي نسعى دائما إلى إتاحتها لهم، مثل برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بجامعة أسلسكا مصر.

الاهتمام بتطوير الجهاز الإداري للدولة

وتابعت وزيرة التخطيط، أن الاهتمام بتطوير الجهاز الإداري للدولة، يعتبر العنصر الأساسي في تحقيق التنمية، مشيرة إلى أنه في عام 2015، كانت بداية التعاون بين الجانب المصري وجامعة أسلسكا، بعد موافقة رئيس الجمهورية في 2018 على بروتوكول إنشاء جامعة «أسلسكا مصر» بين وزارة التعليم العالي والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية «أسلسكا- فرنسا».

الانتهاء من 6 جامعات جديدة بتكلفة 3 مليارات جنيه

وأوضحت «السعيد»، أن الدولة لديها خطة توسعية في إنشاء عدد من المدارس والجامعات التكنولوجية، مشيرة إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، زاد ليصبح 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية، والانتهاء من 6 جامعات جديدة، بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، من أجل تطوير المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل.

واحتفلت اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة أسلسكا مصر، بتخريج عدد 404 موظفين حكوميين لحصولهم على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من الجامعة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة عدد من الوزراء وقيادات شركات القطاع العام المصرية، والدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة أسلسكا مصر، والدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة أسلسكا مصر والدكتورة فرنواسز كروز، المدير الأكاديمي بجامعة أسلسكا باريس.