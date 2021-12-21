عضو «العلاقات الخارجية» بالشيوخ: القضاء المصري لا يخضع للضغوط الدولية

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن سياسة مصر الخارجية قائمة على ثوابت لا تتغير، أهمها عدم التدخل في شئون أي دولة أخرى، ولما كان القضاء المصري مستقلا، ولا يخضع لأي ضغوط أو إملاءات، ولا يسمح لأحد بالتدخل في أعماله، فإنه لا يجوز لأي دولة أن تطلب التدخل في عمل القضاء المصري.

وقالت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات للصحفيين مساء اليوم، إن كل المتهمين ينالون حقهم في إجراءات التقاضي وفقا للدستور والقانون، وأن مصر كدولة قدمت وثيقة متقدمة في حقوق الإنسان، راعت فيه كل الحقوق المدنية والسياسية.

العلاقات السياسة وأعمال القضاء

وشددت ريهام عفيفي، على عدم جواز الخلط بين العلاقات السياسة وأعمال القضاء في العلاقات بين الدول.

يشار إلى أن وزارة الخارجية، ردت على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، بشأن ما أثاره متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، حول الأحكام القضائية المصرية الصادرة مؤخرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ليس من المناسب التعليق، أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء، تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة، في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل.

مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وفق إرادة وطنية خالصة

جاء ذلك ردًا على سؤال من مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، حول ما أسماه متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، «خيبة أمله جراء الأحكام القضائية المصرية الصادرة أمس».

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، شدد على أن مصر تؤكد بإرسائها مبدأ احترام المواثيق الدولية واستقلالية القضاء ونزاهته، إنما تصون حقوق الانسان وهو ما كرسه الدستور والقوانين المصرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقتها مصر وفق إرادة وطنية مصرية خالصة، إيمانا بأنها جزء رئيس من التنمية المصرية ورؤية مصر 2030، ووفق الرؤية المصرية الشاملة لحقوق الإنسان ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بجانب الاعتبارات السياسية.