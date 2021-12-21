«سيسيه» وعمر السعيد يقودان هجوم الزمالك أمام المقاولون

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه، لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

وجاء تشكيل الزمالك للمباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة- محمود علاء- محمد عبد الغني- حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- يوسف أوباما- رزاق سيسيه.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي- عمر السعيد.

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