السيطرة على حريق مصنع بلاستيك بـ6 أكتوبر

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب في مخزن بسطح أحد مصانع البلاستيك بمنطقة السادس من أكتوبر، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة له، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحريق مصنع 6 أكتوبر

البداية كانت بتلقي اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثاني أكتوبر، بنشوب حريق داخل أحد مصانع البلاستيك بالقطعة 10 في المنطقة الصناعية الثانية التابعة لدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، وتم الدفع بـ 8 سيارت إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وتجري الآن عمليات التبريد داخل المصنع الذى شهد الحريق.

وتبين أن الحريق اندلع داخل مخزن موجود أعلى سطح مصنع البلاستيك، والتهمت النيران المنتجات التي تم تخزينها داخل مخزن المصنع، وتصاعدت النيران وألسنة اللهب في الدقائق الأولى من نشوب الحريق، وعقب انتقال رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، تمكنوا من إخماده ومنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة.

إصابة أحد العمال بالاختناق

وأسفر الحريق عن إصابة أحد العمال بالاختناق، وتم على الفور عمل الإسعافات اللازمة له، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وانتقل فريق من جهات التحقيق إلى مكان الحريق للمعاينة.