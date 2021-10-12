اندلاع حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر

اندلع منذ قليل، حريق داخل مصنع بـ المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة، تتبعها ألسنة اللهب من إحدى المنشآت الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ5 سيارات إطفاء، بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر، تنسيقًا مع قوات الشرطة.

فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران لباقي المجاورات

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب حريق في مصنع أثاث بالمنطقة الصناعية الثالثة، وأمكن محاصرة النيران وتقليل حجم الخسائر دون وقوع إصابات.