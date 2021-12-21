الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أكتوبر

نشب حريق هائل داخل أحد مصانع البلاستيك بالقطعة 10 المنطقة الصناعية الثانية قسم ثان أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ8 سيارات، في محاولة للسيطرة على الحريق.

بلاغ بنشوب حريق بأحد مصانع أكتوبر

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث ثان أكتوبر، يفيد بنشوب حريق داخل أحد مصانع البلاستيك بالقطعة 10 بالمنطقة الصناعية الثانية، وعلى الفور جرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

اختناق عامل

وتبين من الانتقال والفحص أن الحريق اندلع بمبنى المصنع بمخزن على سطح المصنع، وتجري الآن محاولة السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات، سوى حالة اختناق لعامل، وجرى عمل الإسعافات اللازمة له، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.