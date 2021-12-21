ارتفاع معدل مبيعات الشاحنات «المحلي والمستود» منذ بداية 2021

سجل معدل مبيعات الشاحنات، منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر الماضي، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 43.7% بعدد 41,663 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام المنصرم 2020؛ فيما ارتفع معدل مبيعات المحلي والمستورد من الشاحنات داخل السوق المصري، خلال الشهور الماضية، حسب ما أفاد به التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك».

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات الشاحنات المحلية بنسبة وصلت إلى 36.9% بعدد 36,390 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام الماضي 2020، حيث سجلت عدد 26,577 مركبة.

وأوضح التقرير، ارتفاع معدل مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة وصلت إلى 117.4%، بعدد 5,273 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 2,426 مركبة.

ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للشاحنات

وأشار التقرير إلى ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للشاحنات خلال شهر أكتوبر الماضي، وهي بالترتيب:

- شيفروليه، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 3,150 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2020، حيث سجلت عدد 2,729 مركبة.

- نيسان، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 364 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2020، حيث سجلت عدد 269 مركبة.

- فيات، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 175 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2020، حيث سجلت عدد 103 مركبات.

- سوزوكي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 142 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2020 حيث سجلت عدد 123 مركبة.

- تويوتا، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 110 مركبات، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2020، حيث سجلت عدد 106 مركبات.

- ميتسوبيشي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 74 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2020، حيث سجلت عدد 32 مركبة.

- مرسيدس بنز، بانخفاض في معدل مبيعاتها بعدد 37 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2020، حيث سجلت عدد 117مركبة.