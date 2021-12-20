43.7 % ارتفاعا في مبيعات الشاحنات خلال الـ10 أشهر الأولى من 2021

سجل معدل مبيعات الشاحنات، خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2020، ارتفاعا بنسبة 43.7% عن العام الماضي 2020، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

مبيعات الشاحنات في 2021

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، قائمة مبيعات الشاحنات بمختلف أنواعها، خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021، مقارنة بمبيعات 2020، وسجل معدل مبيعات الشاحنات في العام الجاري، ارتفاعا بعدد 41,663 مركبة، مقارنة بـ 29,003 مركبة في 2020.

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات مركبات البيك أب والفان بعدد 2,837 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020، الذي بلغ 1,002 مركبة، كما سجل معدل مبيعات مركبات البيك أب نسبة ارتفاع وصلت إلى 40% بعدد 28,605 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020، الذي بلغ 20,438 مركبة.

فيما سجل معدل مبيعات الشاحنات الخفيفة، ارتفاعا بنسبة 26% بعدد 881 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020، والبالغ 700 مركبة، كما سجل معدل مبيعات الشاحنات الخفيفة المتوسطة ارتفاعا قدره 35% بعدد 8,234 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، الذي بلغ 6,080 مركبة.

ارتفاع معدل مبيعات الشاحنات المتوسطة

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل مبيعات الشاحنات المتوسطة 161 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020، البالغ 112 مركبة، فيما سجل معدل مبيعات الشاحنات الثقيلة ارتفاعا بعدد 945 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020، مسجلا 651 مركبة.

يذكر أن معدل مبيعات الشاحنات خلال أكتوبر الماضي، ارتفع بنسبة وصلت إلى 17.6% مقارنة بمبيعات أكتوبر 2020، وأوضح تقرير «الأميك» أن مبيعات الشاحنات خلال أكتوبر 2021، وصلت إلى 4,133 مركبة، بينما في نفس الشهر من عام 2020 بلغت 3,515 مركبة.