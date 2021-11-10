ارتفاع مبيعات الشاحنات 47.2% عن العام 2020.. والمحلي بنسبة 39.8%

مع بداية العام الجاري، سجل معدل مبيعات مركبات الشاحنات نسبة ارتفاع وصلت إلى 47.2% حتى شهر سبتمبر الماضي بعدد مركبات وصل إلى 37 ألفا و530 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات الأشهر الـ9 الأولى من العام المنصرم 2020 حيث سجل عدد 25 ألفا و488 مركبة؛ حسب ما أكده التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

معدل مبيعات شاحنات «بيك اب/فان» نسبة ارتفاع وصلت إلى 43.1%

وحسب التقرير، سجل معدل مبيعات شاحنات «بيك اب/فان» نسبة ارتفاع وصلت إلى 43.1% بعدد 2474 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 446 مركبة؛ كما سجل معدل مبيعات «البيك أب» عدد 25 ألفا و737 مركبة منذ بداية العام 2021، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 التي سجلت عدد 17 ألفا و989 مركبة.

وأوضح التقرير، ارتفاع في معدل مبيعات الشاحنات الخفيفة بنسبة 40% حيث سجل عدد 794 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 التي وصلت إلى 567 مركبة؛ كما سجل معدل مبيعات الشاحنات الخفيفة متوسطة الحجم عدد مبيعات 7 آلاف و469 مركبة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 36% مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 5 آلاف و494 مركبة.

وأظهر التقرير ارتفاع في معدل مبيعات الشاحنات المتوسطة بعدد 152 مركبة، مقارنة بمبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 105 مركبة؛ وارتفاع أيضا في معدل مبيعات الشاحنات الثقيلة بعدد 904 مركبات منذ بداية العام 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 557 مركبة.

مبيعات المحلي ترتفع 39.8% بعدد 23 ألفا و745 مركبة حتى سبتمبر الماضي

كما أشار تقرير «أميك» ارتفاع في معدل مبيعات الشاحنات «المحلية» بنسبة 39.8% حيث سجلت عدد 32 ألفا و745 مركبة منذ بداية العام، حتى سبتمبر الماضي، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 التي سجل عدد 23 ألفًا و430 مركبة.

فيما سجل معدل مبيعات الشاحنات «المستوردة» نسبة ارتفاع 132.5% حيث سجل عدد 4 آلاف و785 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام 2020 التي وصلت إلى 2058 مركبة.