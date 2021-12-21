افتتاح المرحلة الأولى من «التجلى الأعظم» بسانت كاترين أبريل المقبل

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تطوير سانت كاترين، حيث «موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام»، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، حيث تعد المعايير البيئية هى الحاكمة فى التنفيذ لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار «الجزار»، خلال اجتماعه، أمس، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر وزارة الإسكان، لمتابعة موقف مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وعدد من الملفات، إلى أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بالمدينة، ويجرى تنفيذ المشروع طبقاً لتكليفات الرئيس لوضع «سانت كاترين»، بمكانتها اللائقة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، ذات الطابع الأثرى والدينى والبيئى، حيث تم تشكيل لجنة عليا تضم وزارات البيئة والسياحة والآثار، وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير.

وأشار إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 4 مليارات جنيه، ومن المقرر افتتاحها أبريل المقبل، وتتولى «الإسكان»، من خلال الجهاز المركزى للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذ المخطط المتكامل لمشروع التجلى الأعظم، الذى وضعته الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ويهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها، مع الحفاظ على الطابع البيئى والبصرى للطبيعة البكر، بما يؤهلها لتكون مقصداً عالمياً للسياحة الروحانية.

وأضاف الوزير أنه تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة مع «البيئة»، منها الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتعاون فى تنفيذ المنظومة وخططها التشغيلية بالمدن الجديدة، والشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة البيئة فى استخدام الحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحى، لتوليد الطاقة.