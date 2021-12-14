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وزير الإسكان يوجه بالاستعداد لاستقبال أعياد الميلاد والكريسماس

إلغاء الإجازات في المرافق الحيوية

كتب:

أيمن حمزة
10:21 ص | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
استعدادات المدن الجديدة لأعياد الميلاد

استعدادات المدن الجديدة لأعياد الميلاد

أكدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وجه رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بضرورة تكثيف أعمال النظافة بمحيط دور العبادة ورفع الإشغالات عن كافة المحل الرئيسية والشوارع؛ للحد من تكدس السيارات خلال احتفال مصر بأعياد الميلاد والكريسماس، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية خلال موسم الشتاء.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور عاصم الجزار وجه أيضًا بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والأقسام الشرطية؛ لتأمين دور العبادة خلال الفترة المقبلة وحتى السابع من يناير المقبل، وتكثيف أعمال التجميل بمحيط دور العبادة المسيحية من كنائس وأديرة، وجميع الميادين الكبرى والمتنزهات.

أجهزة المدن الجديدة تعلن حالة التأهب استعدادا لأعياد الميلاد المجيدة

فيما أعلنت أجهزة المدن الجديدة حالة التأهب استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، وكلف رؤساء الأجهزة متابعة ومراجعة الاحتياطات والخدمات داخل وخارج الكنائس والتنسيق مع الإدارات المعنية للاستعداد الجاد وتكثيف العمل داخل الأحياء؛ لسرعة نظافة وتجميل المناطق المحيطة والطرق المؤدية للكنيسة، ورفع أي إشغالات حولها، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

إلغاء جميع الإجازات بالمرافق الحيوية

 كما تم التأكيد على إلغاء جميع الإجازات، خاصة بالمرافق الحيوية، لتقديم خدمات متميزة لسكان المدن خلال الاحتفالات، وإزالة كافة العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية لصالح المواطنين .

من جانبه، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن قيادات المدينة يسابقون الزمن للانتهاء من تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة، خلال فترة الاحتفالات بأعياد الكريسماس، لخلق مناخ آمن وجو من البهجة والسعادة بين سكان المدينة.

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