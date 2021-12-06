محمد مصطفى شردي: السيسي يتابع تطورات السد التنزاني بشكل مباشر

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، أحد مقدمي برنامج «الحياة اليوم»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع كل تطورات بناء سد جوليوس نيريرى بدولة تنزانيا، بشكل مباشر، مشيرا إلى أن وزير الإسكان المصري، سيتواجد غدًا الثلاثاء بمنطقة بناء السد، للتعرف على تطورات بناء هذا المشروع على أرض الواقع.

وأضاف «شردي»، في مداخلة هاتفية من تنزانيا، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أن ما شاهده وسمعه خلال اليومين الماضين منذ تواجده بمكان بناء سد جوليوس نيريرى بدولة تنزانيا، الذي يقوم ببنائه عدد من الشركات المصرية، لا يمكن للكاميرات أن تنقله، مؤكدًا أن حجم الأعمال التي تقام بهذا المشروع كبير للغاية.

الشركات المصرية تعتبر مشروع السد التنزاني مهمة قومية

وأوضح الإعلامي، أن الشركات المصرية التي تشرف على بناء هذا المشروع تعبتره مهمة قومية، مواصلا: «ده في هناك منطقة دلوقتي في تنزانيا، مسميانها المنطقة الصناعية المصرية».

انتهاء 60% من أعمال مشروع السد التنزاني

وحول نفس السد، قال المهندس حسام الدين الريفي، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إحدى الشركات المشاركة في بناء هذا السد، إن الشركة نجحت حتى الآن في الانتهاء من تنفيذ أكثر من 60% من مجمل أعمال هذا السد، موضحا أن إدارة المشروع تسير بشكل جيد نحو إنهائة في الوقت المخطط له.

وأضاف «الريفي»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ومن تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنه لولا دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية، لما كانت ستستطيع شركتهم نقل خبراتها البنائية والمعمارية خارج الحدود المصرية لدولة مثل تنزانيا ودول أخرى.