جالاتاسراي يقرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد

كشف فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي، عن نية فريقه تفعيل بند الشراء في عقد المهاجم الدولي مصطفى محمد، لإتمام صفقة انتقاله بصورة نهائية من صفوف نادي الزمالك المصري، خلال الفترة المقبلة، وذلك في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة لاتسيو الإيطالي، ليسدل الستار بذلك على المفاوضات بين الطرفين بشكل كبير، ويمنح مهاجم منتخب مصر الفرصة لمواصلة مسيرته الاحترافية في ملاعب أوروبا، رغم جلوسه على دكة البدلاء بصورة متكررة منذ بداية الموسم الجاري.

ويستعرض معكم «الوطن سبورت» عبر التقرير التالي، أبرز أرقام مصطفى محمد مع ناديه التركي منذ الموسم الماضي وحتى الآن: شارك مصطفى محمد في 42 مباراة مع فريق جالاتا سراي، جاءت كالتالي: «30 مباراة في الدوري التركي، مباراة في كأس تركيا، مباراتين في تصفيات دوري أبطال أوروبا، 9 مباريات في الدوري الأوروبي».

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