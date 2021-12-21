أول جراحة من نوعها بمطروح لاستئصال ورم خبيث من صدر شاب

نجح فريق طبي بمستشفي الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، في استئصال ورم خبيث من صدر شاب ثلاثيني، كان يعاني من آلام شديدة بسببه، وذلك بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة له، وتبين وجود هذا الورم في جسده، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور محمد علي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بتقديم خدمة طبية لائقة لأهالي مطروح.

تفاصيل استئصال ورم خبيث بمستشفى الضبعة

واستقبل مستشفي الضبعة المركزي بمطروح، اليوم الثلاثاء، شاباً في العقد الثالث من العمر، وبتوقيع الكشف الطبي عليه من خلال قسم الطورائ، وعرضه على أطباء متخصصين، تبين أنه يعاني من ورم في الصدر من الجهة اليسرى، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وعرض المريض على أطباء الباطنة والتخدير لضمان لياقة المريض للتخدير، ونجح الفريق الطبي، برئاسة الدكتور سليمان القماش، عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس سابقاً وأستاذ الجراحة بكلية الطب، والدكتور عدلي أيوب، استشاري التخدير، ومساعدة من طاقم التمريض، في استئصال الورم الخبيث من صدر المريض، وعمل جراحة تجميلية للصدر.

جراحة دقيقة في مستشفى الضبعة

وقال الدكتور مصطفى الحوت، مدير مستشفى الضبعة المركزي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه الجراحة تُعد من العمليات الدقيقة فائقة المهارة، والتي تجرى لأول مرة في أحد مستشفيات محافظة مطروح، وتكللت العملية بالنجاح، وخروج المريض من غرفة العمليات لغرفة الإفاقة، والاطمئنان عليه وحجزه بالقسم الداخلي للمتابعة والغيار على الجرح.