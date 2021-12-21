«القضاة» عن تصريحات أمريكا وألمانيا حول أحكام القضاء المصري: «هراء»

استنكر المستشار أبو الحسين قايد، المتحدث باسم نادي القضاة، ما صدر من وزارتي الخارجية الأمريكية والألمانية، وبعض المنظمات المدعاة بالحقوقية، حول أسموه بـ «خيبة أملهم جراء أحكام قضائية صُدرت في مصر مؤخرًا في أحد القضايا»، قائلا «تلك التصريحات تعد مساسا غير مقبول بالمواثيق الدولية التي تنص على استقلالية القضاء ولا يجوز التعليق على أحكامها»، كما اعتبره تدخلا سافرا وغير مقبول في أعمال القضاء المصري الذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة سواء داخلية أو خارجية.

نعرب عن خيبة أملنا في التصريحات الأمريكية والألمانية

وأضاف «قايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أننا نرفض هذه النوعية من البيانات، وهذا التدخل في الشأن الداخلي المصري وأعمال القضاء المصري المستقل هو أمر مرفوض وغير مقبول تمامًا، «هم أعربوا عن خيبة أملهم بشأن أحكام قضائية مصرية، وإحنا هنا بنعرب عن خيبة أملنا في البيانات التي صدرت من قبلهم في أمر لا يحق لهم من الأساس الحديث بشأنه، ولا يعلمون بظروف هذا الحكم أو مجريات تلك القضية».

نادي القضاة يعتبر التصريحات الأمريكية والألمانية مجرد «هراء»

وتابع المتحدث باسم نادي القضاة: «نرفض التصريحات الأمريكية والألمانية بشأن القضاء المصري، فهو قضاء عادل وشامخ ومستقل والتصريحات الأمريكية والألمانية باطلة، وهم يعلمون جيدا مدى العدل والشموخ بالقضاء المصري، ونطالب المؤسسات الخارجية والداخلية الالتزام بالمواثيق الدولية، وعدم تناول الأحكام القضائية ونادي القضاة يعتبر التصريحات الأمريكية والألمانية مجرد (هراء)».