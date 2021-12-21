الأزهر العالمي للفتوى يستكمل مبادرة «نور فكرك.. ابن وعيك» مع الشباب

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، وفد برلمان الطلائع والشباب الممثل لمحافظة البحيرة، والتابع لوزارة الشباب والرياضة.

ويعد هذا الفوج هو الثامن عشر ضمن أفواج برلمان الطلائع والشباب التي زارت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إطار مبادرة «نور فكرك .. ابنِ وعيك»، والتي أعلن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن تدشينها مع وزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم الميداني التابع لوزارة الشباب، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

التدريب شمل قيمة الحياة والوقت واستثمار الفرص

وقد حاضر خلال اليوم التدريبي، الشيخ هاني بدوي، والشيخ محمد حامد، والشيخ محمد العليمي، والشيخ أحمد نصر الدين، أعضاء الفتوى بمركز العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وقد تحدث المحاضرون خلال اليوم التدريبي، عن العديد من المفاهيم، أهمها حديثهم إلى الشباب عن قيمة الحياة، وأهمية استثمار فرصها، وكيفية تحديد أهدافها، وتجاوز عقباتها، وتحقيق النجاح فيها، وعن كيفية تجاوز شعور كراهية الحياة وفقد معناها، ومواجهة المشاعر السلبية تجاهها.

كما تحدث المحاضرون، عن أهمية الوقت، وكيفية استثماره، وكيفية التخطيط للنجاح، والوقوف على نماذج ملهمة لعلماء ومصلحين أحسنوا استثمار أعمارهم، في تعلم العلم، ونفع الناس، كما شلمت المحاضرات الحديث عن ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

المبادرة تهدف لزيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح عن الشباب

واستمع المحاضرون للشباب وأجابوا عن أسئلتهم واستفساراتهم، كما عُقد نشاط تفاعلي وتنافسي بين أعضاء البرلمان حصّلوا من خلاله استفادات فكرية ودينية وإبداعية.

واختتمت فعاليات اليوم بجولة تفقدية داخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وتسلم أعضاء البرلمان شهادات بحضور اليوم التدريبي للمبادرة.

وجدير بالذكر أن مبادرة «نور فكرك .. ابنِ وعيك»، تأتي ضمن المشاريع الجديدة التي دُشنت بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة؛ بهدف زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح، وبناء العقول بالمعرفة والعلم، وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان، وسماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة.

هذا، وقد عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل في مختلف محافظات مصر وربوعها، شملت الجامعات والمدارس والمعاهد ومديريات التربية والتعليم، ودواوين المحافظتين، وفروع المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الشباب وقصور الثقافة، والرائدات الريفيات والتجمعات البدوية.

وشهدت هذه اللقاءات تواجدًا كثيفًا من مختلف الأعمار، بلغ عددها 46,000 لقاء، واستفاد منها ما يقرب من 3,8 مليون مواطن في كل أنحاء الجمهورية.