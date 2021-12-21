«التنمية المحلية»: تنفيذ مشروعات تنموية بالصعيد بـ375 مليار جنيه

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مبادرة التنمية المحلية بالصعيد، أن هناك اهتمام غير مسبوق بمحافظات الصعيد، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حيث أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل التعليم والصحة والمرافق والطرق.

وأوضح نائب مبادرة التنمية المحلية بالصعيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صناعة مصرية»، مع الإعلاميين علي الداهراوي وأسامة أمين، أن المشروعات الخدمية لم تكن كافية لتنمية الصعيد، ولذلك تم تخصيص برامج تنموية مثل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بدا تنفيذه من 2018 في سوهاج وقنا

وأضاف «عبد الحليم» أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بدأ تنفيذه منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، أي أن البرنامج شمل ما يقرب من 18 مليار جنيه، كما أن برنامج التنمية امتد لمحافظات سوهاج والمنيا، وهناك توجيهات من الرئيس بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد، مؤكداً أن البرنامج يعمل في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المتكاملة، ويعمل في مشروعات المياه والصرف الصحي، وهناك 6 مليارات جنيه موجهة لبعض المناطق الصناعية، وتمويل التكتلات الإنتاجية، سواء في التصنيع الزراعي أو الحرف اليدوية.

الصعيد حصل على نصيب الأسد من مبادرة «حياة كريمة»

وأكد نائب مبادرة التنمية المحلية أن الصعيد حصل على نصيب الأسد من مبادرة «حياة كريمة»، إذ أن المبادرة شملت 34 مركزاً في المرحلة الأولى، بتمويل يصل لـ155 مليار جنيه، وفي المرحلة المقبلة سيدخل 35 مركزاً بتمويل يصل لـ170 مليار جنيه، وهناك استثمارات ضخمة موجهة للتحقيق التنمية المتكاملة في الصعيد، والاهتمام بجودة الحياة في الصعيد، مضيفاً أن تمويل حياة كريمة يعتمد على حساب تكلفة المرافق والخدمات بصورة دورية.