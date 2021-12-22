بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 22-12-2021 في مصر

حالة من الاستقرار شهدتها بورصة الدواجن المصرية خلال الفترة القليلة الماضية، وسط توقعات بارتفاع الأسعار تدريجيًا مع اقتراب أعياد الميلاد، ما يترتب عليه زيادة الإقبال على الشراء، وفق تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة لجريدة الوطن من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ووصل سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم لنحو 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة بين 32 و33 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا.

كما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم، إلى نحو 42.4 جنيه، ووصل سعر البيض الأحمر إلى 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 46 و48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم إلى نحو 68 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم إلى نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا.