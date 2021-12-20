«الكهرباء»: نحفز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الدولة واجهت تحديات كبيرة فى توفير الطاقة للسوق المحلية خلال مرحلة سابقة، لكنها استطاعت تحويل التحديات والصعاب إلى فرص ومكتسبات على أرض الواقع، من خلال إجراءات وسياسات إصلاحية بقطاع الطاقة فى إطار استراتيجية جديدة، تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة.

وأضاف «شاكر» فى كلمة، خلال افتتاح المؤتمر السنوى الخامس للطاقة تحت عنوان «الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة، أنّ أهم ثمار سياسة الدولة فى تحويل التحديات إلى فرص ومكتسبات، تشمل القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، بإضافة قدرات كهربائية 29 ألف ميجاوات، بقدرة اسمية إجمالية مركبة تبلغ 57 ألف ميجاوات (قدرات متاحة يومياً فى حدود 47 - 48 ألف ميجاوات)، فأصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية. وأشار وزير الكهرباء إلى نجاح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير، وتحقيق قطاع البترول إنجازات متميزة محلياً وعالمياً، وما زال فى طريقه لتحقيق المزيد للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز والذهب وجذب الاستثمارات، وحقق القطاع معدلات غير مسبوقة فى إنتاج الغاز والبترول والذهب، كما يشهد القطاع تحولات هائلة فى مشروعات التكرير ومشروعات البتروكيماويات، والتوسع فى توصيل الغاز للمنازل والتوسع فى استخدامات الغاز كوقود للسيارات.