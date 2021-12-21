"باع 10 الاف في ساعة".. نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب بالرياض فور طرحها

خلال ساعة واحدة فقط من طرحها نفذت تذاكر حفل النجم الكبير عمرو دياب والذي سيقام بموسم الرياض يوم 30 ديسمبر الجاري.

و أعلن الموقع الخاص بحجز تذاكر الحفل عن نفاذ بيع جميع التذاكر التي يصل عددها 10 آلاف تذكرة هي سعة مسرح "أبو بكر سالم" ببوليفارد الرياض .

وكانت هيئة الترفيه السعودية قد أعلنت مساء أمس الإثنين عن تنظيم حفل للهضبة يوم 30 ديسمبر الجاري ضمن فاعليات موسم الرياض ، مشيرة إلى طرح التذاكر إليكترونيا اليوم .

وعقب طرح تذاكر الحفل بساعة واحدة فقط أعلن الموقع عن حجز جميع التذاكر لكل الفئات في سابقة هي الأولى من نوعها .

وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت عن أسعار تذاكر الحفل والتي تتراوح مابين 1500 ريال للفئة الأعلى و 500 للفئة المتوسطة و 300 لآخر فئة .

ومع نهاية عام 2021 مازال عمرو دياب متصدرًا لترتيب موقع يوتيوب مويزيك للفنانين الأكثر استماعا ومشاهدة في مصر .

وفي سياق آخر تصدر الهضبة أيضًا قائمة الفنانين الأعلى استماعا بتطبيق "أنغامي" محققا مايقرب من نصف مليار دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.

وأعلن عمرو دياب مؤخرا عن قرب طرح أغنيته الجديدة "خلي الحجر ينطق" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى ، وتوزيع توما ، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، كما يستعد أيضًا لطرح أغنية أخرى هي "كتر من قربك" كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي ، وتوزيع وسام عبد المنعم ، وهندسة صوت أمير محروس .