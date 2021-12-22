تأجيل محاكمة متهمي «كفن عين شمس» في قضية النصب لـ28 ديسمبر

أجلت محكمة جنح مستأنف عين شمس، برئاسة المستشار محمد سليمان، قضية نصب جديدة برقم 15947، والمتهم فيها 5 متهمين محبوسين في القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا بواقعة تقديم الكفن بعين شمس لجلسة 28 ديسمبر للاستعلام من حي عين شمس عن مالك العقار.

والمتهمون في القضية، هم: منى نصر الدين فرغلي، وصباح أحمد عليوة، وأحمد أنور السيد، ورجب أحمد حسين، ومحمد أحمد.

تخفيف الحكم لـ3 من متهمي واقعة الكفن

ونظرت نفس الدائرة حكم نهائي بقبول الاستئناف وتخفيف الحكم من 3 سنوات لعامين مع الشغل وإلزام المصاريف الإدارية لـ 3 من متهمي واقعة تقديم الكفن بعين شمس في اتهامهم بقضية نصب على بعض المواطنين، واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية بالقضية رقم 9945 استئناف 12936 لسنه 2021.