تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «كفن عين شمس» لـ30 نوفمبر

قررت محكمة جنح مستأنف عين شمس، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة في العباسية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد سليمان في القضية رقم 9945 استئناف 12936 لسنة 2021، لكل من «مراد. ن»، «أحمد. ن»، «أيمن. س»، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية عين شمس المعروفة إعلاميًا بـ الكفن، لاتهامهم بقضية نصب على بعض المواطنين، واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية إلى 30 نوفمبر، لحضور المتهمين من محبسهم.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين بقضية كفن عين شمس إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن بعد الانتهاء من التحقيقات التي أجريت معهم.

القبض على المتهمين

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في القبض على المتهمين الهاربين بواقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس، خلال اختبائهما بإحدى المحافظات.

وتسلمت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية بشأن واقعة فيديو «الكفن» بمنطقة عين شمس، وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها الخطف والبلطجة واستعراض القوة، مؤكدة أن المتهمين ألقوا الرعب في نفوس الضحايا وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم 9 من شهر مايو الماضي لعمل الصلح بين الطرفين.

تحريات المباحث

وفي يوم 9 مايو، وبناء على اتفاق الوسطاء المعنيين للصلح بين الطرفين، توجه المجني عليهم الثلاثة، رفقة وسطاء، إلى مسكن المتهمين، ففوجئوا فور وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم.

إجبار على حمل الكفن

وقبل إدخالهم المسكن، أَحضر المتهمون 3 أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين ممن كانوا طرفا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصوروهم خلال ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم.

وأكدت التحريات، أن المتهمين أشهروا في وجوه المجني عليهم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدسًا وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء.

وإثر ذلك، تم تداول مقطع مصور، تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين، بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم، تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته إدارة البيان بمكتب النائب العام، وبالعرض أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.