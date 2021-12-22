تاج الدين: إنتاج دواء لعلاج إصابات كورونا البسيطة في مصر خلال 45 يوما

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إنه سيتم إنتاج دواء ميرك لعلاج مصابي كورونا في مصر خلال 45 يوما، وهذا الدواء علاج كورونا يؤخذ عن طريق الفم، ولا يوجد أي أعراض خطيرة، ولا يحتاج المريض إلى زيارة المستشفى، وسيتم تعميمه بالصيدليات، موضحًا أن دواء ميرك في مراحله النهائية في هيئة الدواء، وسوف يتم إنتاجه بمصر ويعمل على الإصابات البسيطة، ويحتاج إلى مزيد من الدراسة الإكلينيكية، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

مدينة الدواء المصرية كبيرة وضخمة وتحتوي على كل ما توصل له العلم

وأضاف «تاج الدين»، أن مدينة الدواء المصرية كبيرة وضخمة وتحتوي على كل ما توصل له العلم حتى هذه اللحظة، وكل من يريد العمل في مجال الدواء الحديث سيجد جميع متطلباته في هذه المدينة، التي تحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات الخاصة بصناعة الدواء وهذا تم بعدما وجه الرئيس بتوطين التكنولوجيا الحديثة والحيوية والأورام وتوفير مواد الدواء الخام لصناعة الأدوية، موضحًا أن المدينة الآن بها 152 مصنع دواء تعمل على إنتاج الدواء وكان لها دور كبير جدا في الأزمات الصحية والمبادرات الرئاسية وتوفير الأدوية.

استنفار في المراكز الصحية والمطارات لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه لم تحدث لدينا أزمة في أي دواء منذ بداية جائحة كورونا، وهناك استنفار في المراكز الصحية والمطارات لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين، كما أن الدولة تتابع الموقف الوبائي عالمية، والوضع الصحي بشأن كورونا في مصر مطمئن، مؤكدا أن العلاج لا يغني عن التطعيم أو الوقاية من كورونا، ولكن يحد من الأعراض والمضاعفات، «قاربنا على 50 مليون جرعة أولى في مصر، والجرعة الثانية في زيادة، وهناك جرعات متوفرة للمواطنين، والصحة أرسلت للمواطنين أخذ الجرعة التعزيزية لتنشيط الجهاز المناعي، مصر خاليا من مرض شلل الأطفال منذ عام 2005، والتطعيم حماية للأطفال».