أمريكا «تهتز».. ألاسكا تتعرض لزلزال بعد 24 ساعة من كاليفورنيا

لليوم الثاني على التوالي شهدت الولايات المتحدة الأمريكية زلزلًا ضرب إحدى ولاياتها حيث ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، منطقة جنوبي ولاية ألاسكا الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن الزلزال وقع على عمق 125 كيلومترا، بينما أعلن نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إنه لم يكن هناك تحذير من حدوث موجات مد بعد الزلزال.

وذلك بعد قرابة 24 ساعة من وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا يوم الإثنين حيث سجلت كاميرات المراقبة أولى لحظات وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة وقع قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا​​​ أول أمس الاثنين.

Footage shows bottles fall off liquor store shelves as a strong earthquake hit the Northern California coast.



The 6.2-magnitude quake was centered offshore about 210 miles from San Francisco. The nearest population center, Eureka, is about 45 miles north. https://t.co/zmyBPmOsQ0 pic.twitter.com/Jm5LKnUBDc