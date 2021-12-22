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أمريكا «تهتز».. ألاسكا تتعرض لزلزال بعد 24 ساعة من كاليفورنيا

كتب:

أحمد حامد دياب
05:27 ص | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
زلزال

زلزال

لليوم الثاني على التوالي شهدت الولايات المتحدة الأمريكية زلزلًا ضرب إحدى ولاياتها حيث ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، منطقة جنوبي ولاية ألاسكا الأمريكية.

لم يكن هناك تحذير من حدوث موجات مد بعد الزلزال

ونقلت وسائل إعلام عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن الزلزال وقع على عمق 125 كيلومترا، بينما أعلن نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إنه لم يكن هناك تحذير من حدوث موجات مد بعد الزلزال.  

وذلك بعد قرابة 24 ساعة من وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا يوم الإثنين حيث سجلت كاميرات المراقبة أولى لحظات وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة وقع قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا​​​ أول أمس الاثنين.

ونقلت وكالة «روسيا اليوم» عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 9.3 كيلومترات في المحيط الهادئ على بعد حوالي 210 أميال (337 كيلومترا) شمال غرب سان فرانسيسكو، قبالة بلدة صغيرة تسمى بتروليا والتي يسكنها أقل من 1000 شخص.

ولم تعلن السلطات الأمريكية عن وجود ضحايا في الزلزالين في ألاسكا وكاليفورنيا.

 

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