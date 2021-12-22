أمريكا «تهتز».. ألاسكا تتعرض لزلزال بعد 24 ساعة من كاليفورنيا

لليوم الثاني على التوالي شهدت الولايات المتحدة الأمريكية زلزلًا ضرب إحدى ولاياتها حيث ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، منطقة جنوبي ولاية ألاسكا الأمريكية.

لم يكن هناك تحذير من حدوث موجات مد بعد الزلزال

ونقلت وسائل إعلام عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن الزلزال وقع على عمق 125 كيلومترا، بينما أعلن نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إنه لم يكن هناك تحذير من حدوث موجات مد بعد الزلزال.

وذلك بعد قرابة 24 ساعة من وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا يوم الإثنين حيث سجلت كاميرات المراقبة أولى لحظات وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة وقع قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا​​​ أول أمس الاثنين.

Footage shows bottles fall off liquor store shelves as a strong earthquake hit the Northern California coast.



The 6.2-magnitude quake was centered offshore about 210 miles from San Francisco. The nearest population center, Eureka, is about 45 miles north. https://t.co/zmyBPmOsQ0 pic.twitter.com/Jm5LKnUBDc — ABC News (@ABC) December 21, 2021

ونقلت وكالة «روسيا اليوم» عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 9.3 كيلومترات في المحيط الهادئ على بعد حوالي 210 أميال (337 كيلومترا) شمال غرب سان فرانسيسكو، قبالة بلدة صغيرة تسمى بتروليا والتي يسكنها أقل من 1000 شخص.

ولم تعلن السلطات الأمريكية عن وجود ضحايا في الزلزالين في ألاسكا وكاليفورنيا.