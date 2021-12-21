زلزال على كوبري بنها.. والأمن يوضح: «عربية شايلة ونِش» خبطته وجريت

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط سيارة نقل محمله بونش إصطدمت بكوبري مشاه قرية ميت عاصم مركز بنها علي الطريق الزراعي ببنها مما ادي لزحزحة جسم الكوبري قليلا حيث جرت وهربت حيث جرت مطادرة السيارة وضبطها والتحظ عليها وعلي السائق بينما لم تتأثر الحركة المرورية في المنطقة بالواقعة كما لم تسر الواقعة عن توقف للطريق او اخطار علي المواطنين او خسائر في الأرواح وجاري إصلاح الكوبري والإطمئنان علي سلامته

سيارة محمولة بونش تصطدم بكوبري

بداية الواقعة كانت بإصطدام سيارة نقل محملة بونش فى كوبرى قرية ميت عاصم فى الاتجاه القادم من بنها الى القاهرة ما ادى الى زحزحة جزء من جسم الكوبرى من مكانة دون ان يسقط واسرعت السيارة هاربة من المكان وقامت قوة امنية بملاحقتها وضبطتها قرب مزلقان بلتان والتحفظ على السائق وجارى اصلاح كوبرى المشاة واعادته لمكانه الطبيعى وتحرر محضر بالواقعة

تفاصيل إصطدام ونش بجسم كوبري علي الزراعي ببنها

تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بلاغا من الخدمات الامنية على الطريق الزراعى باصطدام سيارة نقل محملة بونش فى كوبرى قرية ميت عاصم دائرة المركز على الطريق السريع وفرت هاربة وتحريك الكوبرى من مكانة ولكنه لم يسقط على الطريق مؤكدا انتظام الحركة المرورية

انتقلت قوة امنية للمكان وتبين ان الكوبرى تم تحريكة من الاتجاة القادم من بنها الى القاهرة نتيجة اصطدام جسم صلب به ولكن العناية الاليهة تدخلت ولم يسقط على الطريق اثناء سير السيارات وفرت السيارة المتسببه فى الحادث هاربة الا ان قوة امنية تتبعتها وتم ضبطها امام مزلقان بلتان وتم ضبط قائدها والتحفظ عليه وعلى السيارة والحملة وتحرر محضر بالواقعة وجارى اصلاح الكوبرى

وقالت الاجهزة الامنية ان الحركة المرورية تسير بشكل طبيعى ولم تتوقف على الطريق