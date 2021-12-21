زلزال على كوبري بنها.. والأمن يوضح: «عربية شايلة ونِش» خبطته وجريت
كتب:
حسن صالح
12:24 م | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
جانب من اصطدام ونش بكوبري مشاه بنها
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط سيارة نقل محمله بونش إصطدمت بكوبري مشاه قرية ميت عاصم مركز بنها علي الطريق الزراعي ببنها مما ادي لزحزحة جسم الكوبري قليلا حيث جرت وهربت حيث جرت مطادرة السيارة وضبطها والتحظ عليها وعلي السائق بينما لم تتأثر الحركة المرورية في المنطقة بالواقعة كما لم تسر الواقعة عن توقف للطريق او اخطار علي المواطنين او خسائر في الأرواح وجاري إصلاح الكوبري والإطمئنان علي سلامته
سيارة محمولة بونش تصطدم بكوبري
بداية الواقعة كانت بإصطدام سيارة نقل محملة بونش فى كوبرى قرية ميت عاصم فى الاتجاه القادم من بنها الى القاهرة ما ادى الى زحزحة جزء من جسم الكوبرى من مكانة دون ان يسقط واسرعت السيارة هاربة من المكان وقامت قوة امنية بملاحقتها وضبطتها قرب مزلقان بلتان والتحفظ على السائق وجارى اصلاح كوبرى المشاة واعادته لمكانه الطبيعى وتحرر محضر بالواقعة
تفاصيل إصطدام ونش بجسم كوبري علي الزراعي ببنها
تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بلاغا من الخدمات الامنية على الطريق الزراعى باصطدام سيارة نقل محملة بونش فى كوبرى قرية ميت عاصم دائرة المركز على الطريق السريع وفرت هاربة وتحريك الكوبرى من مكانة ولكنه لم يسقط على الطريق مؤكدا انتظام الحركة المرورية
انتقلت قوة امنية للمكان وتبين ان الكوبرى تم تحريكة من الاتجاة القادم من بنها الى القاهرة نتيجة اصطدام جسم صلب به ولكن العناية الاليهة تدخلت ولم يسقط على الطريق اثناء سير السيارات وفرت السيارة المتسببه فى الحادث هاربة الا ان قوة امنية تتبعتها وتم ضبطها امام مزلقان بلتان وتم ضبط قائدها والتحفظ عليه وعلى السيارة والحملة وتحرر محضر بالواقعة وجارى اصلاح الكوبرى
وقالت الاجهزة الامنية ان الحركة المرورية تسير بشكل طبيعى ولم تتوقف على الطريق