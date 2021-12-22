طقس الإسماعيلية: استقرار نسبي واستمرار حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات وانخفاض درجات الحرارة.

وشهدت الإسماعيلية على مدار الساعات الماضية، انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة إذ وصلت إلى 8 درجات تقريبا في بعض المناطق.

انخفاض درجة الحرارة

وشهدت محافظة الإسماعيلية رياحا باردة منذ 4 أيام استمرت حتى اليوم الأربعاء، فيما وصلت ذروتها مساء الاثنين الماضي وتسببت في أضرار لبعض الأشجار وأعمدة الإنارة.

واستمرت حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية بتوجيهات من اللواء شريف بشارة بانعقاد غرفة السلامة والطوارئ، على مدار الأيام الماضية بالتزامن مع ظروف الطقس السيئ في بعض المحافظات.

ووجه اللواء شريف بشارة نائبه المهندس أحمد عصام بالتواصل المستمر مع رؤساء المراكز والمدن، وعمل تقارير مستمرة عن سوء الأحوال الجوية ومتابعة الحالة أول بأول.

وأكد بشارة، خلال بيان، ضرورة التعامل الفوري مع أي طارئ يحدث خلال سوء الأحوال الجوية والتعامل معه، سواء كان في الكهرباء أو المياه، مشيرا إلى أن الغرفة تشمل ممثلين عن المرور والصحية والإسعاف والمرور وكل المرافق الخدمية.

سيولة مرورية علي الطرق

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سيولة مرورية على الطرق السريعة والصحراوية دون وقوع أي حوادث.

كما انتشر رجال المرور على طرق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي و«الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي محذرين من السير بسرعات عالية للحد من الحوادث.

وانتشرت أكمنة الرادارات على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، ومحور 30 يونيو وطريق السويس الصحراوي.