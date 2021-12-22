تشريح جثة «موظف أوسيم» القتيل.. والنيابة تضع نجله في دائرة الاتهام

انتهت مصلحة الطب الشرعي في منطقة زينهم، من إجراء الصفة التشريحية لجثة موظف قُتل على يد نجله بمنطقة بشتيل التابعة لـ«أوسيم»، لبيان سبب الوفاة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

التقرير المبدئي

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنّ مشرحة زينهم تسلمت جثة موظف في العقد السادس من عمره، وخلال فحص الجثة تبين أنّه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود كسر في عظام الجمجمة ونزيف حاد، وتم إجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفي وسحب عينات من الأمعاء وإرسالها للمعمل الطبي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها وبيان سبب الوفاة، لافتًا إلى أن الأطباء انتهوا من كتابة التقرير الأوليّ وجار إرساله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة أوسيم بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة موظف داخل مسكنه بدائرة القسم، وبالانتقال، تبيّن العثور على جثة موظف في العقد السادس من عمره داخل غرفة نومه وسط بركة من الدماء، كما تبيّن من خلال الفحص وجود إصابات برأس المجني عليه، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت ندب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب ذلك، وكلّفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفي، كما قررت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها.

التحريات

وكشفت التحريات أنّ المجني عليه استأجر الشقة «مسرح الجريمة»، منذ عده أشهر، بعد هجرته منزل زوجته وأبنائه بسبب رفضه الإنفاق عليهم، ورصدت كاميرات المراقبة، وفق التحريات، خروج نجل المجني عليه من شقة والده في وقت متأخر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط نجل المجني عليه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب ترك والده المنزل هربًا من تحمل مسؤولية الإنفاق عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.