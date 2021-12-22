حصاد الأوقاف 2021.. تأليف وترجمة 95 كتابا في عام

كشفت وزارة الأوقاف حصاد عام 2021 في مجال التأليف والترجمة والنشر، حيث تم تأليف وترجمة 95 كتابًا مؤلفًا ومترجمًا خلال عام 2021، ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى 303 كتب.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه تم تأليف 18 كتابًا جديدًا منها: «الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية - حوار الأديان والثقافات - العقل والنص - الخطب العصرية جـ 9 - وحدة القصيدة - تنظيم النسل ومتغيرات العصر - الجاهلية والصحوة - مقاصد الشرع وقضايا العصر - فن المقدمات والخواتيم - الأمن المجتمعي - صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء»، ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى 95 كتابًا.

حصاد وزارة الأوقاف 2021

وشمل حصاد الأوقاف ترجمة 8 كتب إلى 10 لغات أجنبية هي:

- المنتخب مع ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية.

- الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى السواحيلية.

- الحوار الثقافي بين الشرق والغرب إلى الإنجليزية.

- الإسلام يتحدث عن نفسه إلى البرتغالية.

- نساء على عرش مصر وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية.

- حوار الأديان والثقافات وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية.

- مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى الإسبانية.

- الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة وترجم إلى الفرنسية، ليصل عدد الكتب المترجمة إلى 112 كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.

ترجمة كتب إلى طريقة برايل

كما تم من خلال التعاون بين وزارتي الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، إصدار 14 كتابًا جديدًا ضمن سلسلة «رؤية» باللغة العربية، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها 38 كتابًا، كما تم إصدار 40 كتابًا جديدًا ضمن سلسلة «رؤية» المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها 43 كتابًا، كما تم إصدار 13 كتابًا جديدًا ضمن سلسلة «رؤية» للنشء، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى 15 إصدارًا.

وتم ترجمة كتاب «القفز فوق الصعاب» ضمن سلسلة «رؤية» للنشء إلى طريقة برايل لخدمة ذوي القدرات الخاصة.