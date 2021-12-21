900 مليون جنيه أرباح «الأوقاف» في النصف الأول من العام المالي الحالي

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعا مع قيادات هيئة الأوقاف ومديري مناطق الهيئة بديوان عام الهيئة، اليوم، لدراسة سبل تعظيم استثمارات الأوقاف واسترداد جميع حقوق الهيئة ومناقشة عدد من الملفات الهامة بالهيئة.

عوائد وأرباح هيئة الأوقاف

وحققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عوائد إيرادات وأرباح خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022، مقارنة بالأعوام الماضية منذ تأسيسها، حيث بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح نحو 900 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 98 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.3% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 /2021م ، وبزيادة تقدر بنحو 235 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 35,4% عن نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي 2019/ 2020م.

إنهاء نزاعات هيئة الأوقاف

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بسرعة العمل على إنهاء أي نزاعات بين هيئة الأوقاف وأي جهة أخرى، سواء أفرادا أو جهات اعتبارية، في إطار صون أملاك وحقوق الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس الأول مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لاستعراض جهود الوزارة في الجانب الدعوي وتدريب الأئمة، وفي مجال التأليف والترجمة والنشر.

وعرض «جمعة»، ما حققته وزارة الأوقاف من نقلة نوعية في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، وأوضح متحدث الرئاسة، أنه في هذا الإطار، اطلع الرئيس على جهود وزارة الأوقاف في تدريب وبناء قدرات الأئمة الجدد والموظفين بالوزارة، سواء من خلال ما تنفذه الوزارة من دورات بأكاديمية الأوقاف أو بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة الأخرى.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التركيز على المتميزين من الأئمة وصقلهم علميا ومهاريا، من أجل تكوين كتلة معرفية تعزز أداء الجانب الدعوي على أساس صحيح ومستنير.

وعرض وزير الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدت مؤخرًا، والإقبال الدولي الواسع الذي شهدته باعتبار أن الفوز بها يعد بمثابة شهادة اعتماد دولية في قراءة القرآن الكريم.