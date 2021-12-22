حميات العباسية تنفي نقل 3 مصابين بـ«أوميكرون» للرعاية.. حالتهم مستقرة

نفى الدكتور «وليد شعيشع»، مدير مستشفى حميات العباسية، ما تردد بشأن نقل 3 مصابين بمتحور أوميكرون للرعاية المركزة، وقال مدير مستشفى العباسية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المصابين الثلاثة بحالة جيدة ومستقرة ويخضعون للبروتوكول العلاجي الخاص بمصابي كورونا، وسيتم التصريح بخروجهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.

متحور أوميكرون

وأوضح «شعيشع»، أنّ البروتوكول العلاجي تم تحديثه في كافة مستشفيات العزل، دون ارتباطه بمتحور أوميكرون والهدف الأساسي من عملية التحديث، تعزيز مناعة المصاب بفيروس كورونا لمقاومة ةالفيروس، لافتًا إلى أن تحديث البروتوكول يتم من فترة لأخرى بهدف مواكبة كافة المستجدات، وأضاف أنّ معدل تردد المواطنين على المستشفى قلّ تدريجيا مقارنةً بالموجات السابقة: «لم يتم حجز أي مصاب بالمستشفى باستثناء أصحاب الحالات الحرجة فقط ومعظهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».

حميات العباسية: وفرة فى أسِرة الرعاية المركزة

ودعا مدير مستشفى حميات العباسية، المواطنين إلى ضرورة الإسراع في طلب الرعاية الطبية، حال ظهور الأعراض، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أنّ الفرق الطبية اكتسبت خبرة في التعامل مع مصابي فيروس كورونا مقارنة بالموجة الأولى للفيروس وأهمها تشخيص الحالة مهما اختلفت، مؤكدًا أن هناك وفرة فى أسرة الرعاية المركزة ليس فقط داخل حميات العباسية ولكن في كافة مستشفيات العزل الصحي على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تداعيات الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.