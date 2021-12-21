تفاصيل الحالة الصحية للمصابين بـ«أوميكرون» في مصر.. «هيخرجوا قريبا»

كشف الدكتور وليد شعيشع، مدير مستشفيات العباسية، عن تفاصيل الحالة الصحية لـ3 الحالات المصابة بفيروس «أوميكرون» في مصر، موضحًا أنهم بحالة جيدة ومستقرة ويخضعون للرعاية الكاملة داخل المستشفى، ولا صحة لتدهور حالتهم أو وجود مضاعفات، موضحًا أنه من المقرر خروجهم قريبًا.

تفاصيل الحالة الصحية للمصابين بحميات العباسية

وأضاف مدير مستشفيات العباسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك حالتين لم تظهر عليهما أعراض، وحالة واحدة ظهرت عليها الأعراض وكانت «خفيفة»، مشيرًا إلى أن الـ3 حالات يخضعون خلال الفترة الحالية للإشراف الطبي الكامل وبروتوكول علاج كورونا المحدث، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

ارتفاع معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر، داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الالتزام بالتدابير الصحية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار للوقاية من الفيروس، أو غيره من الأمراض المعدية.

وأضاف الدكتور وليد شعيشع، أن مستشفيات العباسية مجهزة لاستقبال كافة حالات فيروس كورونا، ولا داعي للخوف أو القلق بشأن فيروس كورونا أو المتحورات الجديدة له، مشيرا إلى أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا تختلف عن الموجات الثلاث السابقة، فمعظم إصابات فيروس كورونا في عزل منزلي، ومن يوجد في المستشفيات هي الحالات الحرجة للتعامل الكامل، وبشكل محترف من قبل الأطباء معها.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت في بيان لها رسمي يوم الجمعة الماضية، وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور «أوميكرون»، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا جرى اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

التسجيل في الحصول على لقاح كورونا

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، موضحة الانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.