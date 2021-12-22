الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية، تزامنا مع بداية فصل الشتاء: «درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستعود للمعدل الطبيعي لها في فصل الشتاء وتتراوح ما بين 18 و19 درجة مئوية».

«غانم»: درجات الحرارة ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات النهار

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ حالة الطقس المتوقعه، اليوم، ستكون مائلة للبرودة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، كما ستكون مائلة للدفئ على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

غانم: «درجة الحرارة الصغرى ستقل عن 5 درجات بوسط سيناء»

وأوضحت أنّ غياب أشعة الشمس، يعمل على خفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ويكون الطقس شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية خلال ساعات الليل ويصل لحد الصقيع: «درجة الحرارة الصغرى ستقل عن 5 درجات بوسط سيناء».

وأكدت أن درجات الحرارة على القاهرة ليلا تتراوح بين 8 و9 درجات، وفي شمال الصعيد ستقل عن هذا المعدل: «في السواحل الشمالية درجات الحرارة خلال ساعات الليل ستسجل 11 درجة مؤية».

وتابعت: «نتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح البحر المتوسط خلال الأيام الراهنة ويجلب كتل هوائية من جنوب أوروبا والبحر المتوسط، وخلال ساعات النهار تنخفض درجات الحرارة بفعل الكتل الهوائية الباردة».