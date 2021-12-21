أماكن سقوط الأمطار غدا.. «الأرصاد» توضح

تشهد البلاد حاليا حالة من اضطراب الأحوال الجوية بسبب انخفاض درجات الحرارة، وبداية فصل الشتاء، ما جعل الكثيرون يبحثون عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري، حتى يتمكنوا من اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك في السطور التالية:

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأكد خبراء هيئة الأرصاد، أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 30%»، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

حالة الطقس غدًا

وتوقع خبراء الأرصاد، أنّ غدًا الأربعاء، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء.

الظواهر الطبيعية اليوم

كما توقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، اليوم، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومنها الإسكندرية على فترات متقطعة.

وقال الخبراء، إنّ هناك فرصة اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 30%» على مناطق من السواحل الشمالية؛ ومنها الإسكندرية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ومن المتوقع وفق بيان عن حالة الطقس، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية وشمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.