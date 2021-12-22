حالة الطقس اليوم 22-12-2021.. أمطار خفيفة وشبورة مائية في الصباح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، حالة الطقس اليوم على كافة الأنحاء، حيث يتوقع الخبراء أنّ يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد، تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف الخبراء، أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد عن حالة الطقس، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية وشمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 18 08

الإسكندرية 17 10

وادي النطرون 17 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 17 11

سيوة 17 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 17 13

نخل 16 07

نويبع 19 17

طابا 18 10

كاترين 11 00

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 18 08

أسيوط 17 08

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 21 10

إدفو 21 10

أبو سمبل 20 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 24 16