بعد تفشي متحور كورونا.. طرق التواصل مع السفارة المصرية في جنوب إفريقيا

حالة من الذعر الشديد انتشرت حول الكثير من دول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار متحور كورونا الجديد في جنوب إفريقيا، الأمر الذي جعل الحكومة المصرية توقف السفر المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، خوفا من انتشار المتحور في مصر والذي يعد الأكثر فتكا منذ ظهور الفيروس.

ويعاني المصريون المتواجدون في جنوب إفريقيا من الرعب الشديد خوفا من متحور كورونا الجديد الذي بدأ في الانتشار بشكل سريع، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق التواصل مع السفارة المصرية في دولة جنوب إفريقيا، حتى يكون هناك حلقة وصل بين المصريين المتواجدين هناك وبين السلطات في مصر، وحتى يطلبوا الدعم بمختلف أشكاله من السفارة حال حاجتهم إلى دعم.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، طرق تواصل المصريين في دولة جنوب إفريقيا مع السفارة المصرية هناك بعد تفشي متحور كورونا، كالتالي:

طرق تواصل المصريين مع السفارة المصرية في دولة جنوب إفريقيا

وحددت السفارة المصرية في دولة جنوب إفريقيا عددا من الطرق المختلفة حتى يتمكن المصريون في دولة جنوب إفريقيا من التواصل مع السفارة، في حالة حاجتهم إلى دعم أو التواصل مع السلطات المصرية، كالتالي:

- التواصل من خلال رقم الهاتف: على الراغبين في التواصل مع السفارة المصرية من المصريين بعد انتشار متحور كورونا في جنوب إفريقيا الاتصال على الرقم +27 12 343 1590.

- التواصل من خلال الميل: وعلى الراغبين في التواصل مع السفارة المصرية في جنوب إفريقيا عن طريق الميل الإرسال على هذا الميل egyptemb1@gmail.com.

- التواصل من خلال الفيس بوك: على الراغب في التواصل مع السفارة عن طريق الفيس بوك من هنا https://www.facebook.com/EgyptEmbassySA/ .